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Аеропорт "Бориспіль" працює у штатному режимі попри негоду

Аеропорт "Бориспіль" працює у штатному режимі попри негоду

Київ • УНН

 • 11987 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Погодні умови не завадили нормальній роботі аеропорту "Бориспіль". Про це кореспонденту УНН повідомили в аеропорту.

"Аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі, (попри негоду – ред.)", - повідомили УНН. 

Нагадаємо, 4 травня, у низці областей очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Як повідомляв УНН, 29 квітня, до поліції звернувся пасажир аеропорту "Бориспіль" який повідомив, що у приміщенні транслюють відеоролик, в якому Україна відображена без АР Крим.

Нагадаємо, 2 травня, повідомлення про замінування аеропорту та залізничного вокзалу у Харкові виявилися неправдивим.

Українські Національні Новини

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