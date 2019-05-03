Аеропорт "Бориспіль" працює у штатному режимі попри негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Погодні умови не завадили нормальній роботі аеропорту "Бориспіль". Про це кореспонденту УНН повідомили в аеропорту.
"Аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі, (попри негоду – ред.)", - повідомили УНН.
Нагадаємо, 4 травня, у низці областей очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.
Як повідомляв УНН, 29 квітня, до поліції звернувся пасажир аеропорту "Бориспіль" який повідомив, що у приміщенні транслюють відеоролик, в якому Україна відображена без АР Крим.
Нагадаємо, 2 травня, повідомлення про замінування аеропорту та залізничного вокзалу у Харкові виявилися неправдивим.