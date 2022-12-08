Адвокаты Тарпана снова подали иск против СМИ: говорят, что новости вредят их "деловой репутации" – постановление суда

Детали

Адвокатам не нравится, что журналисты УНН освещают их работу. Мол это является нарушением “неимущественного права на неприкосновенность деловой репутации”. Суд такой иск адвокатов оставил без движения, говорится в решении.

Добавим

Адвокаты Тарпана и раньше подавали иск против УНН с требованиями запретить журналистам вспоминать фамилию их подзащитного в новостях.

Они, в частности, были против освещения информации о том, что суды дали разрешение на задержание Тарпана еще в 2017 и 2018 годах. И это несмотря на то, что соответствующая информация опубликована в общедоступном постановлении Киевского районного суда г. Одессы

Также адвокатам не понравилось то, что журналисты постоянно в своих новостях напоминают о розыске Тарпана Министерством внутренних дел, хотя эти данные публичные, а его розыскная карточка доступна на официальном сайте МВД.

Кроме того, адвокаты Руслана Тарпана хотят опровержения от журналистов информации о том, что трубу “Глубоководного выпуска” – проекта незавершенного строительства системы отвода сточных вод от станции биологической очистки “Северная” в Одессе – передают в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА – ред.). Хотя об этом журналистам УНН сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Напомним

Руслан Тарпан – одесский экс-депутат, подозреваемый в хищении госсредств при строительстве “Глубоководного выпуска”. Ему уже избрали меру пресечения в виде заочного содержания под стражей.