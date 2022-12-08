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Адвокаты Тарпана снова подали иск против СМИ: говорят, что новости вредят их "деловой репутации" – постановление суда

Адвокаты Тарпана снова подали иск против СМИ: говорят, что новости вредят их "деловой репутации" – постановление суда

Киев • УНН

 • 726502 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Адвокатское объединение “Правовая и экономическая безопасность”, которое защищает интересы разыскиваемого в Украине Руслана Тарпана, подало иск в информационное агентство “УНН” относительно упоминаний о них в новостях, передает УНН со ссылкой на постановление суда. 

Детали

Адвокатам не нравится, что журналисты УНН освещают их работу. Мол это является нарушением “неимущественного права на неприкосновенность деловой репутации”. Суд такой иск адвокатов оставил без движения, говорится в решении.

Добавим

Адвокаты Тарпана и раньше подавали иск против УНН с требованиями запретить журналистам вспоминать фамилию их подзащитного в новостях.

Они, в частности, были против освещения информации о том, что суды дали разрешение на задержание Тарпана еще в 2017 и 2018 годах. И это несмотря на то, что соответствующая информация опубликована в общедоступном постановлении Киевского районного суда г. Одессы

Также адвокатам не понравилось то, что журналисты постоянно в своих новостях напоминают о розыске Тарпана Министерством внутренних дел, хотя эти данные публичные, а его розыскная карточка доступна на официальном сайте МВД.

Кроме того, адвокаты Руслана Тарпана хотят опровержения от журналистов информации о том, что трубу “Глубоководного выпуска” – проекта незавершенного строительства системы отвода сточных вод от станции биологической очистки “Северная” в Одессе – передают в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА – ред.). Хотя об этом журналистам УНН сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Напомним

Руслан Тарпан – одесский экс-депутат, подозреваемый в хищении госсредств при строительстве “Глубоководного выпуска”. Ему уже избрали меру пресечения в виде заочного содержания под стражей.

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