Адвокати Тарпана знову позиваються проти ЗМІ: кажуть, що новини шкодять їхній "діловій репутації" – ухвала суду

Деталі

Адвокатам не подобається, що журналісти УНН висвітлюють їхню роботу. Мовляв це є порушенням “немайнового права на недоторканність ділової репутації”. Суд такий позов адвокатів залишив без руху, йдеться в ухвалі.

Додамо

Адвокати Тарпана і раніше позивалися до УНН із вимогами заборонити журналістам згадувати прізвище їхнього підзахисного у новинах.

Вони, зокрема, були проти висвітлення інформації про те, що суди дали дозвіл на затримання Тарпана ще у 2017 та 2018 роках. І це попри те, що відповідна інформація опублікована у загальнодоступній ухвалі Київського районного суду м. Одеси

Також адвокатам не сподобалося те, що журналісти постійно у своїх новинах нагадують про розшук Тарпана Міністерством внутрішніх справ, хоча ці дані є публічними, а його розшукова картка доступна на офіційному сайті МВС.

Крім того, адвокати Руслана Тарпана хочуть спростування від журналістів інформації про те, що трубу “Глибоководного випуску” – проекта незавершеного будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки “Північна” в Одесі – передають в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА – ред.). Хоча про це журналістам УНН повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Нагадаємо

Руслан Тарпан – одеський ексдепутат, якого підозрюють у розкраданні держкоштів під час будівництва “Глибоководного випуску”. Йому вже обрали міру запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою.