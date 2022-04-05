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Адвокаты россии в Международном Суде ООН отказались от сотрудничества с ней

Киев • УНН

 • 217841 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Адвокаты россии в Международном суде ООН отказались от дальнейшего сотрудничества с ней, в том числе по делам, которые начала Украина. Об этом сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook, передает УНН.

Адвокаты россии в Международном Суде ООН отказались от сотрудничества с ней

Цитата

"Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, державу, которая так цинично его презирает", - написал Алан Пелле, ученый мирового масштаба, профессор международного права Парижского университета, который до 24 февраля 2022 года был адвокатом россии в Международном суде ООН", - написала Джапарова.

Детали

По ее словам, в своем открытом письме "русским друзьям" профессор Пелле заявил, что "смертоносная атака россии ... растоптала" принципы международного права, которые признаются всем цивилизованным сообществом.

"Россия стала токсичной даже для тех, кто несмотря ни на что после 2014 года продолжал работать на нее", - добавила Джапарова.

Дополнение

В начале марта Международный уголовный суд начал расследование нападения россии на Украину.

Добавим

Комитет Министров Совета Европы на основе вчерашней рекомендации ПАСЕ провел внеочередное заседание, на котором постановил исключить полностью российскую федерацию из Совета Европы.

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