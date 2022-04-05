Адвокати росії у Міжнародному суді ООН відмовились від співпраці з нею
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Адвокати росії у Міжнародному суді ООН відмовились від подальшого співробітництва з нею, у тому числі у справах, які розпочала Україна. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Неможливо представляти на майданчиках, присвячених застосуванню права, державу, яка так цинічно його зневажає», – написав Алан Пелле, науковець світового масштабу, професор міжнародного права Паризького університету, який до 24 лютого 2022 року був адвокатом росії у Міжнародному суді ООН", - написала Джапарова.
Деталі
За її словами, у своєму відкритому листі "російським друзям" професор Пелле заявив, що "смертоносна атака росії … розтоптала" принципи міжнародного права, які визнаються усім цивілізованим співтовариством.
"росія стала токсичною навіть для тих, хто попри все після 2014 року продовжував працювати на неї", - додала Джапарова.
Доповнення
На початку березня Міжнародний кримінальний суд почав розслідування нападу росії на Україну.
Додамо
Комітет Міністрів Ради Європи на основі вчорашньої рекомендації ПАРЄ провів позачергове засідання, на якому постановив виключити повністю Російську Федерацію з Ради Європи.