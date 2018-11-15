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Адвокаты Рыбалки пытаются заставить журналистов опровергнуть данные расследования движения "Честно"

Адвокаты Рыбалки пытаются заставить журналистов опровергнуть данные расследования движения "Честно"

Киев  •  УНН

 • 24960 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Представители адвокатского объединения "Адвис" в интересах народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки обратились в редакцию УНН с требованием опровергнуть информацию, первоисточником которой является общественное движение "Честно".

Так, 5 октября на сайте УНН была опубликована новость о том, что депутат Рыбалка сдает Радикальной партии свой офис за государственные деньги.

К такому выводу пришли аналитики общественного движения "Честно", о чем подробно расписали в своем материале.

В частности, в "Честно" установили, что офисы городской и областной организаций "Радикальной партии Олега Ляшко", а также общественная приемная нардепа Рыбалки размещены в Днепре на проспекте Александра Поля, 101.

"Этот адрес известен также как место расположения офиса корпорации "S.Group". По крайней мере, именно там до сих пор зарегистрировано ООО "Вкусная страна", руководитель которого Олег Кривохатько является помощником Сергея Рыбалки. А сам нардеп возглавляет Днепропетровский областной центр "Радикальной партии Ляшко", - пояснили в "Честно".

Также общественное движение, ссылаясь на декларацию нардепа, отмечает то, что с 27 марта 2017 года Рыбалка снимает в Днепре офис площадью 27,3 кв. метра у фирмы "Омара". В этой же фирмы он арендует офис в Киеве площадью 147,5 кв. метра, а также автомобиль Mercedes-Benz.

"У фирмы "Омара" в прошлом году снимала офис на ул. Кловский спуск, 7 в Киеве и "Радикальная партия". Указанная фирма является правопреемником фирмы "Наутилус-Инвест 2006" (г. Днепр), в которой "радикалы" 2016 году арендовали офис по тому же адресу.

Партия течение двух лет переводила этим фирмам государственные средства за аренду офиса, коммунальные услуги и другие расходы по содержанию помещения. В частности, в 2016 году она оплатила почти 450 тыс. грн, а в 2017-м - 1,3 млн грн", - отметили в "Честно" и напомнили, что РПЛ входит в перечень украинских политических партий, которые финансируются из государственного бюджета.

Однако, адвокаты Рыбалки заявили, что информация "Честно", вроде бы, неправдивая и потребовали от журналистов немедленного ее опровержения.

"Согласно сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в ООО "Наутилиус-Инвест 2006" или ООО "Омара", среди его владельцев или бенефициаров не указан ни сам Рыбалка Сергей Викторович, ни члены его семьи", - отметили адвокаты "радикала".

Зато данные портала YouControl, свидетельствуют об обратном. Система анализа данных из Реестра юридических лиц Минюста с легкостью выстраивает связи между ООО "Омара" и ООО "Наутилус-инвест" с Сергеем Рыбалкой и его матерью Евгенией Рыбалкой.

Украинские Национальные Новости

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