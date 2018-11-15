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Адвокати Рибалки намагаються примусити журналістів спростувати дані розслідування руху "Чесно"

Адвокати Рибалки намагаються примусити журналістів спростувати дані розслідування руху "Чесно"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Представники адвокатського об'єднання "Адвіс" в інтересах народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки звернулися до редакції УНН із вимогою спростувати інформацію, першоджерелом якої є громадський рух "Чесно".

Так, 5 жовтня на сайті УНН була опублікована новина про те, що депутат Рибалка здає Радикальній партії свій офіс за державні гроші.

Такого висновку дійшли аналітики громадського руху “Чесно”, про що детально розписали у своєму матеріалі.

Зокрема, у “Чесно” встановили, що офіси міської та обласної організацій “Радикальної партії Олега Ляшка”, а також громадська приймальня нардепа Рибалки розміщені в Дніпрі на проспекті Олександра Поля, 101.

“Ця адреса відома також як місце розташування офісу корпорації “S.Group”. Принаймні, саме там до сих пір зареєстровано ТОВ “Смачна країна”, керівник якого Олег Кривохатько є помічником Сергія Рибалки. А сам нардеп очолює Дніпропетровський обласний центр “Радикальної партії Ляшка”, — пояснили в “Чесно”.

Також громадський рух, посилаючись на декларацію нардепа, зауважив на тому, що з 27 березня 2017 року Рибалка знімає в Дніпрі офіс площею 27,3 кв. метра у фірми “Омара”. У цієї ж фірми він орендує офіс у Києві площею 147,5 кв. метра, а також автомобіль Mercedes-Benz.

“У фірми "Омара" в минулому році знімала офіс на вул. Кловський узвіз, 7 в Києві і "Радикальна партія". Зазначена фірма є правонаступницею фірми "Наутілус-Інвест 2006" (м. Дніпро), у якій "радикали" 2016 році орендували офіс за тією ж адресою.

Партія протягом двох років переказувала цим фірмам державні кошти за оренду офісу, комунальні послуги та інші витрати з утримання приміщення. Зокрема, в 2016 році вона оплатила майже 450 тис. грн, а у 2017-му - 1,3 млн грн”, — зазначили в “Чесно” і нагадали, що РПЛ входить до переліку українських політичних партій, що фінансуються з державного бюджету.

Однак, адвокати Рибалки заявили, що інформація “Чесно”, начебто, неправдива та зажадали від журналістів негайного її спростування.

"Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в ТОВ "Наутіліус-Інвест 2006" чи ТОВ "Омара", серед його власників чи бенефіціарів не вказаний ні сам Рибалка Сергій Вікторович, ні члени його родини”, — зазначили адвокати “радикала”.

Натомість, дані порталу YouControl,  свідчать про протилежне. Система аналізу даних з Реєстру юридичних осіб Мін’юсту з легкістю вибудовує зв’язки між ТОВ “Омара” і ТОВ “Наутілус-інвест” із Сергієм Рибалкою та його матір’ю Євгенією Рибалкою.

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