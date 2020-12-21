Адвокат Сталина: следствие считает, что он жив

На вопрос, начал ли он ознакомление с материалами дела, Доманский ответил: "Нет. Материалы дела еще не находятся в Киеве, а для этого мне нужно уехать туда, где они непосредственно находятся. Как я понимаю, это, скорее всего, Херсон, где находятся следственные органы, которые проводили досудебное расследование ... Я только подал ходатайство и еще не знаю, удовлетворит ли следователь мое ходатайство о предоставлении мне возможности ознакомиться с материалами дела".

По его словам, сейчас очень много процессуальных вопросов.

"В частности, в отношении лица, в каком оно статусе. Есть обще установленный факт, что Сталин умер в 1953 году, однако я так понимаю, что наше следствие этой информацией не очень располагает. Они считают, что лицу 141 год и оно продолжает жить", - рассказал Доманский.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя привлекла для советского лидера Иосифа Сталина бесплатного адвоката Андрея Доманского. Это журналисту УНН подтвердил адвокат.

Отметим, что Доманский защищал интересы в суде руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который более года провел в украинском СИЗО по подозрению в измене и был освобожден из-под стражи в 2019 году в рамках обмена между Россией и Украиной заключенными и удерживаемыми. Как сообщал УНН, в мае 2017 года прокуратура АР Крым подготовила подозрение в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР 1944 года Иосифу Сталину и Лаврентию Берии. В частности, им составили подозрения по ч.1 ст. 442 (геноцид) УК.

По делу о депортации крымско-татарского и других народов с территории АР Крым в 1944 году потерпевшими установлено 250 семей.