Вишинського звільнили з-під варти для обміну у форматі "35 на 35" – ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Звільнення керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського з-під варти відбулося в рамках підготовки до обміну "35 на 35". Про це повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган у Twitter, передає УНН.
"Кажуть, Вишинський відмовлявся від ймовірного обміну на політичних в’язнів Кремля. Але. Сьогодні в судовому засіданні зміна запобіжного заходу Вишинському відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського", - написала Сарган.
Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському з тримання під вартою на особисте зобов'язання.
Раніше адвокат не виключав можливості переговорів про обмін Вишинського на високому рівні. Водночас, за його словами, Вишинський заяв на обмін не писав.
Додамо, що Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували вчинення державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 КК.