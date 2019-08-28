Суд відпустив Вишинського з-під варти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському, повідомляє УНН.
Так, суд змінив Вишинському запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.
Нагадаємо, Подільський районний суд Києва 19 липня продовжив арешт керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському.
Додамо, що Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували вчинення державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 КК.