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Суд відпустив Вишинського з-під варти

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському, повідомляє УНН

Так, суд змінив Вишинському запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Нагадаємо, Подільський районний суд Києва 19 липня продовжив арешт керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському.

Додамо, що Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували вчинення державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 КК.

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