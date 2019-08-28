Суд отпустил Вышинского из-под стражи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому, сообщает УНН.
Так, суд изменил Вышинскому меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
Напомним, Подольский районный суд Киева 19 июля продлил арест руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.
Добавим, что Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УКУ.