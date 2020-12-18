Сталіна захищатиме адвокат Вишинського
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя залучила для радянського лідера Йосипа Сталіна безкоштовного адвоката Андрія Доманського. Про це журналісту УНН підтвердив адвокат.
На запитання, чи прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя залучила його для захисту Сталіна, Доманський відповів: “Так”.
Зазначимо, що Доманський захищав інтереси в суді керівника “РИА Новости-Украина” Кирила Вишинського, який понад рік провів в українському СІЗО через підозру в зраді та був звільнений з-під варти у 2019 році в рамках обміну між Росією та Україною ув’язненими та утримуваними.
Як повідомляв УНН, у травні 2017 року прокуратура АР Крим підготувала підозру у злочині депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей з території Кримської АРСР 1944 року Йосипу Сталіну та Лаврентію Берії. Зокрема, їм склали підозри за ч.1 ст. 442 (геноцид) ККУ.
У справі щодо депортації кримсько-татарського та інших народів з території АР Крим у 1944 році потерпілими встановлено 250 сімей.