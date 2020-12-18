Сталіна захищатиме адвокат Вишинського

На запитання, чи прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя залучила його для захисту Сталіна, Доманський відповів: “Так”.

Зазначимо, що Доманський захищав інтереси в суді керівника “РИА Новости-Украина” Кирила Вишинського, який понад рік провів в українському СІЗО через підозру в зраді та був звільнений з-під варти у 2019 році в рамках обміну між Росією та Україною ув’язненими та утримуваними.

Як повідомляв УНН, у травні 2017 року прокуратура АР Крим підготувала підозру у злочині депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей з території Кримської АРСР 1944 року Йосипу Сталіну та Лаврентію Берії. Зокрема, їм склали підозри за ч.1 ст. 442 (геноцид) ККУ.

У справі щодо депортації кримсько-татарського та інших народів з території АР Крим у 1944 році потерпілими встановлено 250 сімей.