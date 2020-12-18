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Сталина будет защищать адвокат Вышинского

Киев • УНН

 • 17422 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя привлекла для советского лидера Иосифа Сталина бесплатного адвоката Андрея Доманского. Об этом журналисту УНН подтвердил адвокат.

Сталина будет защищать адвокат Вышинского

На вопрос, действительно ли прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя привлекла его для защиты Сталина, Доманский ответил: "Да".

Отметим, что Доманский защищал интересы в суде руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который более года провел в украинском СИЗО по подозрению в измене и был освобожден из-под стражи в 2019 году в рамках обмена между Россией и Украиной заключенными и удерживаемыми.

Как сообщал УНН, в мае 2017 года прокуратура АР Крым подготовила подозрение в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР 1944 Иосифу Сталину и Лаврентию Берии. В частности, им составили подозрения по ч.1 ст. 442 (геноцид) УК.

По делу о депортации крымско-татарского и других народов с территории АР Крым в 1944 году потерпевшими установлено 250 семей.

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