Адвокат Сталіна: слідство вважає, що він живий

На запитання, чи почав він ознайомлення з матеріалами справи, Доманський відповів: “Ні. Матеріали справи ще не знаходяться в Києві, а для цього мені потрібно виїхати туди, де вони безпосередньо знаходяться. Як я розумію, це, скоріш за все, Херсон, де знаходяться слідчі органи, які проводили досудове розслідування... Я тільки подав клопотання і ще не знаю, чи задовольнить слідчий моє клопотання про надання мені можливості ознайомитися з матеріалами справи”.

За його словами, наразі є дуже багато процесуальних питань.

“Зокрема, щодо особи, в якому вона статусі. Є загально встановлений факт, що Сталін помер у 1953 році, однак я так розумію, що наше слідство цією інформацією не дуже володіє. Вони вважають, що особі 141 рік й вона продовжує жити”, — розповів Доманський.

Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя залучила для радянського лідера Йосипа Сталіна безкоштовного адвоката Андрія Доманського. Це журналісту УНН підтвердив адвокат.

Зазначимо, що Доманський захищав інтереси в суді керівника “РИА Новости-Украина” Кирила Вишинського, який понад рік провів в українському СІЗО через підозру в зраді та був звільнений з-під варти у 2019 році в рамках обміну між Росією та Україною ув’язненими та утримуваними. Як повідомляв УНН, у травні 2017 року прокуратура АР Крим підготувала підозру у злочині депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей з території Кримської АРСР 1944 року Йосипу Сталіну та Лаврентію Берії. Зокрема, їм склали підозри за ч.1 ст. 442 (геноцид) ККУ.

У справі щодо депортації кримсько-татарського та інших народів з території АР Крим у 1944 році потерпілими встановлено 250 сімей.