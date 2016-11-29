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Адвокат М.Фейгин проведет в Париже встречи по поводу ареста журналиста Р.Сущенко

Киев • УНН

 • 7369 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Адвокат Марк Фейгин планирует в Париже провести встречи с официальными лицами относительно арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Адвокат М.Фейгин проведет в Париже встречи по поводу ареста журналиста Р.Сущенко

"Я вылетел в Париж. Буду встречаться с официальными лицами по поводу ареста моего подзащитного украинского журналиста Романа Сущенко", - написал адвокат.

Как сообщал УНН, 28 ноября суд в РФ продлил арест Р.Сущенко до 30 января.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

Украинские Национальные Новости

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