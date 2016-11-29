Адвокат М.Фейгін проведе у Парижі зустрічі стосовно арешту журналіста Р.Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Адвокат Марк Фейгін планує у Парижі провести зустрічі з офіційними особами стосовно арештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Я вилетів у Париж. Буду зустрічатися з офіційними особами стосовно арешту мого підзахисного українського журналіста Романа Сущенка”, — написав адвокат.
Як повідомляв УНН, 28 листопада суд у РФ продовжив арешт Р.Сущенка до 30 січня.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.