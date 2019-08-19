Адвокат Грымчака: мы планируем дойти до ЕСПЧ из-за нарушения прав человека

"Мы, конечно, планируем в Европейский суд дойти. Это позиция господина Грымчака относительно того, что он желает дойти до Европейского суда по правам человека по вопросам нарушения его прав", - сообщила адвокат.

Как сообщал УНН, сегодня, 19 августа, защитник Грымчака должна внести апелляцию на постановление о взятии его под стражу с залогом в 6 млн грн.

Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибок в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибки.

Сейчас Грымчак находится в Черниговском СИЗО.