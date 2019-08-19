Адвокат Грымчака: мы планируем дойти до ЕСПЧ из-за нарушения прав человека

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 37135 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118051 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128767 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119986 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124649 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127817 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152620 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150931 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Адвокат Грымчака: мы планируем дойти до ЕСПЧ из-за нарушения прав человека

Адвокат Грымчака: мы планируем дойти до ЕСПЧ из-за нарушения прав человека

Киев  •  УНН

 • 11378 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В сложившейся ситуации с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком есть нарушение прав человека. И позиция Грымчака заключается в том, чтобы дойти до Европейского суда по правам человека. Об этом в комментарии УНН рассказала его адвокат Татьяна Матяш.

"Мы, конечно, планируем в Европейский суд дойти. Это позиция господина Грымчака относительно того, что он желает дойти до Европейского суда по правам человека по вопросам нарушения его прав", - сообщила адвокат.

Как сообщал УНН, сегодня, 19 августа, защитник Грымчака должна внести апелляцию на постановление о взятии его под стражу с залогом в 6 млн грн. 

Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибок в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибки.

Сейчас Грымчак находится в Черниговском СИЗО.

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