Адвокат Гримчака: ми плануємо дійти до ЄСПЛ через порушення прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У ситуації, що склалася з заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрієм Гримчаком є порушення прав людини. І позиція Гримчака полягає в тому, аби дійти до Європейського суду з прав людини. Про це у коментарі УНН розповіла його адвокат Тетяна Матяш.
"Ми, звісно, плануємо до Європейського суду дійти. Це позиція пана Гримчака відносно того, що він бажає дійти до Європейського суду з прав людини з питань порушення його прав", - повідомила адвокат.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 19 серпня, захисник Гримчака має внести апеляцію на постанову про взяття його під варту із заставою у 6 млн грн.
Нагадаємо, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).
16 серпня Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн, однак допустили помилок у відповідній ухвалі. Після чого суд ухвалив рішення про виправлення помилки.
Наразі Гримчак перебуває у Чернігівському СІЗО.