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Гримчака залишили у СІЗО не дивлячись на помилку в документах - адвокат

Гримчака залишили у СІЗО не дивлячись на помилку в документах - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Підозрюваного у шахрайстві заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрія Гримчака залишили у Чернігівському СІЗО попри помилку в ухвалі суду від 16 серпня. Про це повідомила адвокат заступника міністра МінТОТ Юрія Гримчака Тетяна Матяш на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“У Чернігівському СІЗО сказали, що їм відомо, що в них інша особа, ніж зазначено в ухвалі, але є виправлення і вони набудуть скоро сили, тому наразі відпускати нікого не будуть”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомила Матяш, тюремники “встановили, що й Михайлович і Миколайович народилися в один день в одному місці, тому є підстави вважати, що це одна й та сама людина”.

Адвокат додала, що представники СІЗО “повідомили департамент і чекають їх рішення”.

“Ми, нарешті, їдемо до дому, готуватися до подальших бойових дій. Сторона обвинувачення залишилася чекати рішення департаменту під СІЗО”, — повідомила адвокат Гримчака.

Як повідомляв УНН, станом на вечір 17 серпня заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака відправили до Чернігівського СІЗО.

Перед цим Деснянський районний суд Чернігова ухвалив рішення для виправлення помилок в ухвалі про взяття під варту заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака.

Як повідомляв УНН, напередодні Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн, однак допустили помилок у відповідній ухвалі.

14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).

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