Гримчака залишили у СІЗО не дивлячись на помилку в документах - адвокат

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Підозрюваного у шахрайстві заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрія Гримчака залишили у Чернігівському СІЗО попри помилку в ухвалі суду від 16 серпня. Про це повідомила адвокат заступника міністра МінТОТ Юрія Гримчака Тетяна Матяш на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.