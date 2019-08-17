Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибки в документах - адвокат

КИЕВ. 17 августа. УНН. Подозреваемого в мошенничестве заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака оставили в Черниговском СИЗО несмотря на ошибку в определении суда от 16 августа. Об этом сообщила адвокат заместителя министра МинВОТ Юрия Грымчака Татьяна Матяш на своей странице в Facebook, передает УНН.