Суд ухвалив рішення для виправлення помилки в ухвалі про арешт Гримчака
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Деснянський районний суду Чернігова ухвалив рішення для виправлення помилок в ухвалі про взяття під варту заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака, передає кореспондент УНН.
"Суд ухвалив вважати вірним по-батькові підозрюваного "Миколайович" замість не вірно зазначеного в ухвалі "Михайлович", - йдеться в ухвалі суду.
В ухвалі було неправильно вказано по-батькові Гримчака, номер провадження, прізвище та ініціали захисника. Усі ці помилки рішенням суду виправлено.
Нагадаємо, суддя Деснянського районного суду Чернігова, оголосила обрання запобіжного заходу не Юрію Миколайовичу Гримчаку, а Юрію Михайловичу.
Як повідомляв УНН, 14 серпня, за повідомленням НАБУ, затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).