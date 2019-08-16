Обвинувачення проситиме для Гримчака арешт із заставою в 12,5 млн грн - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сторона обвинувачення проситиме суд застосувати як запобіжний захід для заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака взяття під варту із альтернативою у вигляді застави обсягом 12,5 млн грн. Про це повідомила журналістам адвокат Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш, передає кореспондент УНН.
"(Надали – ред.) клопотання з додатками, на підставі яких вони просять… взяти під варту і зазначити заставу в розмірі 12,5 млн грн", - сказала адвокат.
З її слів, наразі Гримчака та Овдієнка вже везуть у Чернігів, де сьогодні після 17:00 має відбутися обрання запобіжного заходу.
Зазначимо, раніше адвокат заявила, що проситиме про особисте зобов’язання як запобіжний захід для заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака.
Нагадаємо, 14 серпня, за повідомленням НАБУ, затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Гримчаку 15 серпня повідомлено про підозру.