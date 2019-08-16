Обвинение будет просить для Грымчака арест с залогом в 12,5 млн грн - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Сторона обвинения будет просить суд применить в качестве меры пресечения для заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака заключение под стражу с альтернативой в виде залога в размере 12,5 млн грн. Об этом сообщила журналистам адвокат Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко Татьяна Матяш, передает корреспондент УНН.
"(Далее - ред.) ходатайство с приложениями, на основании которых они просят... взять под стражу и указать залог в размере 12,5 млн грн", - сказала адвокат.
По ее словам, сейчас Грымчака и Овдиенко уже везут в Чернигов, где сегодня после 17:00 должно состояться избрание меры пресечения.
Отметим, ранее адвокат заявила, что будет просить о личном обязательстве в качестве меры пресечения для заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.
Напомним, 14 августа, по сообщению НАБУ, задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
Грымчаку 15 августа сообщено о подозрении.