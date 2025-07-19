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«Адские ночь и утро для Павлограда»: в ОВА сообщили о самой массированной атаке ракетами и беспилотниками

Киев • УНН

 • 2260 просмотра

В ночь на 19 июля российские войска совершили самую массированную атаку на Павлоград, применив ракеты и беспилотники. Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и жилой дом.

«Адские ночь и утро для Павлограда»: в ОВА сообщили о самой массированной атаке ракетами и беспилотниками

В ночь на 19 июля российские войска совершили самую массированную атаку на Павлоград, применив ракеты и беспилотники. Об этом информирует начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, передает УНН.

Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. российские террористы целились ракетами и беспилотниками

- написал он в своем Telegram-канале

По словам чиновника, в городе повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажный жилой дом. Возникли возгорания, информация уточняется.

Вчера вечером враг направил на область ракеты. В результате атаки в Днепре и районе произошли пожары. На Синельниковщине повреждены 2 частных дома

- говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

Отдельно по Никопольскому району российские войска ударили FPV-дронами и артиллерией. Под обстрелы попали Марганецкая, Мировская и Покровская общины. Поврежден микроавтобус.

"По уточненной информации, из-за атаки на Марганецкую общину, которая произошла вчера вечером, пострадал 57-летний мужчина", - добавил Лысак.

Напомним

С 24 февраля 2022 года в Днепре в результате вражеских атак повреждены 13 учреждений здравоохранения, 2 уничтожены. Также пострадали 65 учреждений общего среднего образования и 43 дошкольного.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Днепр
Украина
Павлоград
Беспилотный летательный аппарат
Tesla
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