"Пекельні ніч та ранок для Павлограда": в ОВА повідомили про наймасованішу атаку ракетами та безпілотниками

У ніч проти 19 липня російські війська здійснили наймасованішу атаку на Павлоград, застосувавши ракети та безпілотники. Про це інформує начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, передає УНН.

Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками - написав він у своєму Telegram-каналі

За словами чиновника, у місті пошкоджені пожежна частина, промислові підприємства та п’ятиповерховий житловий будинок. Виникли займання, інформація уточнюється.

Вчора ввечері ворог спрямував на область ракети. Внаслідок атаки у Дніпрі та районі сталися пожежі. На Синельниківщині понівечені 2 приватні будинки - йдеться у дописі очільника Дніпропетровської ОВА.

Окремо по Нікопольському району російські війська вдарили FPV-дронами та артилерією. Під обстріли потрапили Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджено мікроавтобус.

"За уточненою інформацією, через атаку на Марганецьку громаду, яка сталася вчора надвечір, постраждав 57-річний чоловік", - додав Лисак.

Нагадаємо

З 24 лютого 2022 року у Дніпрі внаслідок ворожих атак пошкоджено 13 закладів охорони здоров’я, 2 знищено. Також постраждали 65 закладів загальної середньої освіти та 43 дошкільної.

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