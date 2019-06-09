Администрацию президента Молдовы забросали индюками
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Сторонники Демократической партии после акции отправились к президентуре Молдовы, принесли с собой индюков и перебросили их через забор здания. Об этом сообщает stiri.md, передает УНН.
Так, ДПМ в воскресенье начиная с обеда проводит акцию протеста на Майдане Великого Национального Собрания, на которой присутствовали сторонники и руководство партии.
Они скандируют лозунги против президента Республики Молдова Игоря Додона, требуя его отставки, потому что “он хочет продать страну”.
Напомним, в субботу молдавские социалисты и блок ACUM приняли декларацию о “захвате государства” в ответ на решение Конституционного суда о незаконности новых назначений.
Речь идет о решении Конституционного суда страны о незаконности назначения сопредседателя ACUM, лидера партии PAS Майи Санду на пост премьер-министра, назначение лидера Партии социалистов Зинаиды Гречаной на пост спикера и утверждение нового состава правительства.
Как сообщал УНН, парламент Молдовы в ночь на 9 июня назначил правительство и премьер-министра. Утром в воскресенье Конституционный суд Молдовы принял решение о назначении временно исполняющего обязанности президента Республики. На должность назначен заместитель председателя Демократической партии Павеле Филип.
В воскресенье он подписал указ о проведении досрочных выборов в стране 6 сентября.
Президент страны Игорь Додон накануне также обсуждал возможность сформировать коалицию с Демократической партией. Во время разговора с лидером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдовы также сообщил о суммах, которые получает непосредственно из России на нужды Партии социалистов.