Адміністрацію президента Молдови закидали індиками

Так, ДПМ в неділю починаючи з обіду проводить акцію протесту на Майдані Великих Національних Зборів, на якій присутні прихильники і керівництво партії.

Вони скандують гасла проти президента Республіки Молдова Ігоря Додона, вимагаючи його відставки, тому що «він хоче продати країну».

Нагадаємо, в суботу молдавські соціалісти і блок ACUM прийняли декларацію про "захоплення держави" у відповідь на рішення Конституційного суду про незаконність нових призначень.

Йдеться про рішення Конституційного суду країни про незаконність призначення співголови ACUM, лідера партії PAS Майї Санду на пост прем'єр-міністра, призначення лідера Партії соціалістів Зінаїди Гречаної на пост спікера та затвердження нового складу уряду.

Як повідомляв УНН, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа.



У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня.



Президент країни Ігор Додон напередодні також обговорював можливість сформувати коаліцію з Демократичною партією. Під час розмови з лідером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдови також повідомив про суми, які отримує безпосередньо з Росії на потреби Партії соціалістів.