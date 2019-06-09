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Адміністрацію президента Молдови закидали індиками

Адміністрацію президента Молдови закидали індиками

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Прихильники Демократичної партії після акції вирушили до президентури Молдови, принесли з собою індиків та перекинули їх через паркан будівлі. Про це повідомляє stiri.md, передає УНН.

Так, ДПМ в неділю починаючи з обіду проводить акцію протесту на Майдані Великих Національних Зборів, на якій присутні прихильники і керівництво партії.

Вони скандують гасла проти президента Республіки Молдова Ігоря Додона, вимагаючи його відставки, тому що «він хоче продати країну».

Нагадаємо, в суботу молдавські соціалісти і блок ACUM прийняли декларацію про "захоплення держави" у відповідь на рішення Конституційного суду про незаконність нових призначень

Йдеться про рішення Конституційного суду країни про незаконність призначення співголови ACUM, лідера партії PAS Майї Санду на пост прем'єр-міністра, призначення лідера Партії соціалістів Зінаїди Гречаної на пост спікера та затвердження нового складу уряду.

Як повідомляв УНН, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа.

У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня.

Президент країни Ігор Додон напередодні також обговорював можливість сформувати коаліцію з Демократичною партією. Під час розмови з лідером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдови також повідомив про суми, які отримує безпосередньо з Росії на потреби Партії соціалістів

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