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В администрации Трампа объяснили обращение в ВС США частично разрешить ограничения на гражданство по праву рождения

Киев • УНН

 • 12317 просмотра

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить ограничение на гражданство по праву рождения. Указ лишает гражданства тех, чьи родители нелегально находятся в стране.

В администрации Трампа объяснили обращение в ВС США частично разрешить ограничения на гражданство по праву рождения

Администрация президента США Дональда Трампа просит американский Верховный суд разрешить ограничение гражданства по праву рождения частично вступить в силу, пока продолжаются судебные споры, исполняющий обязанности генсолиситора Сара Харрис утверждает, что указ Трампа соответствует Конституции страны, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В экстренных документах, поданных в Верховный суд в четверг, администрация попросила судей сузить судебные постановления, выданные окружными судьями в Мэриленде, Массачусетсе и Вашингтоне, которые заблокировали указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом вскоре после начала его второго срока.

В настоящее время указ заблокирован по всей стране. Три федеральных апелляционных суда отклонили просьбу администрации, в том числе один в Массачусетсе во вторник.

Указ лишает гражданства тех, кто родился после 19 февраля, чьи родители находятся в стране нелегально. Он также запрещает агентствам США выдавать какие-либо документы или принимать какие-либо государственные документы о признании гражданства таких детей.

Приблизительно два десятка штатов, а также несколько человек и групп подали в суд из-за исполнительного указа, который, по их мнению, нарушает 14-ю поправку к Конституции, предусматривающую предоставление гражданства каждому, кто родился в Соединенных Штатах.

Министерство юстиции США утверждает, что отдельным судьям не хватает полномочий, чтобы их решения выполнялись в масштабах страны.

Вместо этого администрация хочет, чтобы судьи разрешили плану Трампа вступить в силу для всех, кроме немногих людей и групп, подавших в суд, утверждая, что у штатов нет законного права или статуса оспаривать исполнительный указ.

В качестве запасного варианта администрация попросила "как минимум" позволить ей делать публичные объявления о том, как они планируют выполнять политику, если она в конечном итоге вступит в силу.

Исполняющий обязанности генерального солиситора Сара Харрис утверждает в своем заявлении, что указ Трампа является конституционным, поскольку положение о гражданстве 14-й поправки, если его правильно прочитать, "не распространяет гражданство универсально на всех, кто родился в Соединенных Штатах".

Верховный судья разрешил США продолжить заморозку выплат иностранной помощи27.02.25, 14:38 • 23016 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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