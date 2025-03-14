В адміністрації Трампа пояснили звернення у ВС США частково дозволити обмеження на громадянство за правом народження

Адміністрація президента США Дональда Трампа просить американський Верховний суд дозволити обмеження громадянства за правом народження частково вступити в силу, поки тривають судові суперечки, виконувач обов’язків генсоліситора Сара Гарріс стверджує, що указ Трампа відповідає Конституції країни, повідомляє AP, пише УНН.

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В екстрених документах, поданих до Верховного суду в четвер, адміністрація попросила суддів звузити судові постанови, видані окружними суддями в Меріленді, Массачусетсі та Вашингтоні, які заблокували указ, підписаний президентом США Дональдом Трампом невдовзі після початку його другого терміну.

Наразі указ заблоковано по всій країні. Три федеральні апеляційні суди відхилили прохання адміністрації, у тому числі один у Массачусетсі у вівторок.

Указ позбавляє громадянства тим, хто народився після 19 лютого, чиї батьки перебувають у країні нелегально. Він також забороняє агенціям США видавати будь-які документи або приймати будь-які державні документи про визнання громадянства таких дітей.

Приблизно два десятки штатів, а також кілька осіб і груп подали до суду через виконавчий указ, який, на їхню думку, порушує 14-ту поправку до Конституції, яка передбачає надання громадянства кожному, хто народився в Сполучених Штатах.

Міністерство юстиції США стверджує, що окремим суддям не вистачає повноважень, щоб їхні рішення виконувалися в масштабах країни.

Натомість адміністрація хоче, щоб судді дозволили плану Трампа набути чинності для всіх, окрім небагатьох людей і груп, які подали в суд, стверджуючи, що у штатів немає законного права або статусу оскаржувати виконавчий указ.

Як запасний варіант, адміністрація попросила "як мінімум" дозволити їй робити публічні оголошення про те, як вони планують виконувати політику, якщо вона врешті набере чинності.

Виконувач обов’язків генерального соліситора Сара Гарріс стверджує у своїй заяві, що наказ Трампа є конституційним, оскільки положення про громадянство 14-ї поправки, якщо його правильно прочитати, "не поширює громадянство універсально на всіх, хто народився в Сполучених Штатах".

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