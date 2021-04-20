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Администрация Байдена поддержала создание 51-го штата США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Администрация президента США Джо Байдена поддержала закон, который сделает Вашингтон 51-м штатом страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Times.

Детали

“Слишком долго свыше 700 000 жителей Вашингтона, округ Колумбия, были лишены полноценного представительства в Конгрессе США”, — говорится в заявлении Управления бюджетом и административной политики.

Демократическая палата на этой неделе должна проголосовать за закон, который предусматривает, что округ Колумбия получит одного представителя в Палате и двух сенаторов в Сенате США.

Штат будет переименован в штат Вашингтон, Содружество Дугласа. Федеральные здания оставались бы вне территории штата.

Дополнение

В прошлом году Палата также приняла закон о том, чтобы сделать округ Колумбия штатом, но его не принял Сенат, тогда контролировался республиканцами.

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