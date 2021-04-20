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Адміністрація Байдена підтримала створення 51-го штату США

Адміністрація Байдена підтримала створення 51-го штату США

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала закон, який зробить Вашингтон 51-м штатом країни. Про це інформує УНН з посиланням на The Washington Times.

Деталі

"Занадто довго понад 700 000 жителів Вашингтона, округ Колумбія, були позбавлені повноцінного представництва в Конгресі США", - йдеться в заяві Управління бюджетом та адміністративною політикою.

Демократична палата на цьому тижні повинна проголосувати за закон, який передбачає, що округ Колумбія отримає одного представника у Палаті та двох сенаторів у Сенаті США.

Штат буде перейменований у штат Вашингтон, Співдружність Дугласа. Федеральні будівлі залишалися б поза територією штату.

Доповнення

Торік Палата також ухвалила закон про те, щоб зробити округ Колумбія штатом, але його не прийняв Сенат, який тоді контролювався республіканцями.

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