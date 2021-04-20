Адміністрація Байдена підтримала створення 51-го штату США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала закон, який зробить Вашингтон 51-м штатом країни. Про це інформує УНН з посиланням на The Washington Times.
Деталі
"Занадто довго понад 700 000 жителів Вашингтона, округ Колумбія, були позбавлені повноцінного представництва в Конгресі США", - йдеться в заяві Управління бюджетом та адміністративною політикою.
Демократична палата на цьому тижні повинна проголосувати за закон, який передбачає, що округ Колумбія отримає одного представника у Палаті та двох сенаторів у Сенаті США.
Штат буде перейменований у штат Вашингтон, Співдружність Дугласа. Федеральні будівлі залишалися б поза територією штату.
Доповнення
Торік Палата також ухвалила закон про те, щоб зробити округ Колумбія штатом, але його не прийняв Сенат, який тоді контролювався республіканцями.