Адміністрація Байдена підтримала створення 51-го штату США

Деталі

"Занадто довго понад 700 000 жителів Вашингтона, округ Колумбія, були позбавлені повноцінного представництва в Конгресі США", - йдеться в заяві Управління бюджетом та адміністративною політикою.

Демократична палата на цьому тижні повинна проголосувати за закон, який передбачає, що округ Колумбія отримає одного представника у Палаті та двох сенаторів у Сенаті США.

Штат буде перейменований у штат Вашингтон, Співдружність Дугласа. Федеральні будівлі залишалися б поза територією штату.

Доповнення

Торік Палата також ухвалила закон про те, щоб зробити округ Колумбія штатом, але його не прийняв Сенат, який тоді контролювався республіканцями.