Администратора сгоревшего отеля "Токио Стар" взяли под арест

"По ходатайству прокуратуры области судом взят под стражу без права на залог старший администратор гостиницы "Токио Стар", которую подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности старшему администратору отеля "Токио Стар", в котором в результате пожара погибли 9 человек.

Ранее прокуратура уже сообщала о подозрение двум совладельцам здания. Одного арестовали, в отношении второго выдали разрешение на задержание.