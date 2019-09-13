Администратора сгоревшего отеля "Токио Стар" взяли под арест
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Старшему администратору отеля "Токио Стар" в Одессе, в котором в результате пожара погибли 9 человек, избрана мера пресечения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"По ходатайству прокуратуры области судом взят под стражу без права на залог старший администратор гостиницы "Токио Стар", которую подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Напомним, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности старшему администратору отеля "Токио Стар", в котором в результате пожара погибли 9 человек.
Ранее прокуратура уже сообщала о подозрение двум совладельцам здания. Одного арестовали, в отношении второго выдали разрешение на задержание.