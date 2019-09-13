Адміністратора згорілого готелю "Токіо Стар" взяли під арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Старшому адміністратору готелю "Токіо Стар" в Одесі, в якому у результаті пожежі загинули 9 людей, обрали запобіжний захід. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
"За клопотанням прокуратури області судом взято під варту без права на заставу старшого адміністратора готелю "Токіо Стар", яку підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, прокуратура Одеської області повідомила про підозру у порушенні правил пожежної безпеки старшому адміністратору готелю “Токіо Стар”, в якому у результаті пожежі загинули 9 людей.
Раніше прокуратура вже повідомляла про підозру двом співвласникам будівлі. Одного арештували, стосовно другого видали дозвіл на затримання.