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АЧС: Китай будет вынужден импортировать еще больше свинины

АЧС: Китай будет вынужден импортировать еще больше свинины

Киев  •  УНН

 • 10058 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Дальнейшее распространение африканской чумы свиней (АЧС) в Китае может привести к сокращению производства свинины на 20%, передает УНН со ссылкой на Global Meat News.

"Хотя точное воздействие (АЧС - ред.) еще предстоит определить, эта болезнь может вызвать почти 20-процентное снижение производства свинины в Китае", - пишет издание со ссылкой на данные продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО).

Также прогнозируется, что ситуация с АЧС в Китае отразится на отрасли свиноводства во всем мире.

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"Глобальное воздействие, вероятно, будет весомым. С одной стороны, по прогнозам, импорт свинины вырастет на 26%. Ожидается также рост импорта других видов мяса, в том числе мяса крупного рогатого скота и птицы.

С другой стороны, меньшее количество свиней в Китае должно привести к снижению спроса на кормовые зерна и масличные культуры, в частности, соевые бобы. Китай импортирует около двух третей всех соевых бобов, продаваемых на международном рынке. Импорт уже замедлился из-за торговой напряженности с Соединенными Штатами Америки, он еще более замедлится из-за решения страны снизить количество белка при кормлении свиней", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине АЧС не утихает уже шестой год. В текущем году было зафиксировано уже 11 случаев болезни. В прошлом - 145. Как следствие: растет количество импортируемой свинины, а на внутреннем рынке на свинину и сало растут цены.

Параллельно, украинские животноводы просят Госпродпотребслужбу открыть рынок экспорта нашей свинины в Китай.

"Из-за кризиса в свиноводстве, вызванного распространением вируса АЧС, в ближайшие годы Китай будет продолжать импортировать больше свинины. Поэтому, потенциал Украины в наращивании объемов производства свинины и экспорта на мировых рынках очень высок", - считают в АСУ.

Также напомним, в отечественных магазинах свинина уже дороже, чем в ЕС. И по словам депутата Сергея Тригубенко, цены будут расти и дальше. 

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