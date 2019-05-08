Из-за АЧС Украину могут лишить безвиза - эксперт

По его словам, сегодня украинцы в поисках "лучшей доли", мигрируют в ЕС.

"Падение экономики, коррупция, ухудшение условий ведения бизнеса в Украине, понижение социальных стандартов и удорожание жизни (повышение всех тарифов, вдвое выше цены на молоко и мясо, чем в Польше) - все это толкает украинцев искать лучшей доли за пределами родины. И таких 6 млн украинцев. Многим безвиз упростил возможность найти работу в ЕС", - говорит эксперт.

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В отношении вируса АЧС - он достаточно легко распространяется, продолжил Бабенко. Вирус болезни сохраняется в мясе и мясных продуктах до шести месяцев, передается через одежду, инвентарь и корма, уточнил эксперт.

"Больные животные, а также люди, контактировавшие с ними, распространяют вирус. Вероятно из Украины вирус АЧС, в том числе, с трудовыми мигрантами, распространился в Польшу, Румынию, Венгрию, Бельгию и может распространиться в другие страны ЕС. Такая опасность может стать причиной отмены безвиза", - отметил он.

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Украинские контроллеры борются с болезнью африканскими методами, говорит Бабенко. Дело в том, что с 2012 года по настоящее время украинские свинокомплексы получили менее 1% компенсации за уничтоженных свиней в случае АЧС. Это побуждает свиноводов скрывать случаи заболеваний, открывая нелегальный рынок свинины. Поскольку официальное признание АЧС на предприятии фактически означает банкротство бизнеса, уточнил эксперт.

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"Такой ход событий очень напоминает сценарий, распространенный в африканских странах, где каждый раз, когда оказывается вспышка АЧС, свиноводы при отсутствии политики компенсации за уничтоженных свиней поспешно продают умирающих животных и тех, которые контактировали с ними, и их мясо, чтобы спасти хоть какие средства. Так происходит, например, в Уганде. Зато в Европейском союзе, к стандартам которого мы стремимся, совсем другое отношение к своим свиноводам", - пояснил Бабенко.

Напомним, в Украине АЧС не утихает уже шестой год. В текущем году было зафиксировано уже 11 случаев болезни. В прошлом - 145. Как следствие: растет количество импортируемой свинины, а на внутреннем рынке на свинину и сало - растут цены.

По данным политика Сергея Тригубенко, в отечественных магазинах свинина уже дороже, чем в ЕС.