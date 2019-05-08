Через АЧС Україну можуть позбавити безвізу — експерт

За його словами, сьогодні українці, у пошуках “кращої долі”, мігрують до ЄС.

“Падіння економіки, корупція, погіршення умов ведення бізнесу в Україні, пониження соціальних стандартів та подорожчання життя (підвищення всіх тарифів, вдвічі вищі ціни на молоко і м’ясо, ніж в Польщі) — все це штовхає українців шукати кращої долі за межами батьківщини. І таких 6 млн українців. Багатьом безвіз спростив можливість знайти роботу в ЄС”, — каже експерт.

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Щодо вірусу АЧС — він досить легко поширюється, продовжив Бабенко. Вірус хвороби зберігається у м’ясі та м’ясних продуктах до шести місяців, передається через одяг, інвентар і корми, уточнив експерт.

“Хворі тварини, а також люди, які контактували з ними, поширюють вірус. Вірогідно з України вірус АЧС, в тому числі, з трудовими мігрантами, поширився в Польщу, Румунію, Угорщину, Бельгію і може поширитися в інші країни ЄС. Така небезпека може стати причиною скасування безвізу”, — зазначив він.

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Українські контролери борються із хворобою африканськими методами, каже Бабенко. Річ у тім, що з 2012 року по сьогодні українські свинокомплекси отримали менше 1% компенсації за знищених свиней у випадку АЧС. Це спонукає свинарів приховувати випадки захворювань, відкриваючи нелегальний ринок свинини. Оскільки офіційне визнання АЧС на підприємстві фактично означає банкрутство бізнесу, уточнив експерт.

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“Такий перебіг подій дуже нагадує сценарій, поширений у африканських країнах, де щоразу, коли виявляється спалах АЧС, свинарі за відсутності політики компенсації за знищених свиней поспішно продають вмираючих тварин та тих, які контактували з ними, і їхнє м’ясо, щоб урятувати хоч якісь кошти. Так відбувається, наприклад, в Уганді. Натомість у Європейському союзі, до стандартів якого ми прагнемо, геть інше відношення до своїх свинарів”, — пояснив Бабенко.

Нагадаємо, в Україні АЧС не вщухає вже шостий рік. У поточному році було зафіксовано вже 11 випадків хвороби. У минулому — 145. Як наслідок: зростає кількість імпортованої свинини, а на внутрішньому ринку на свинину і сало — ростуть ціни.

За даними політика Сергія Тригубенка, у вітчизняних магазинах свинина вже дорожче, ніж у ЄС.