АЧС: Китай буде змушений імпортувати ще більше свинини

"Хоча точний вплив (АЧС - ред.) ще потрібно визначити, ця хвороба може викликати майже 20-відсоткове зниження виробництва свинини в Китаї", - пише видання з посиланням на дані продовольчої і сільськогосподарської Організації Об'єднаних Націй (ФАО).

Також прогнозується, що ситуація з АЧС в Китаї відіб'ється на галузі свинарства в усьому світі.

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"Глобальний вплив, ймовірно, буде вагомим. З одного боку, за прогнозами, імпорт свинини зросте на 26%. Очікується також зростання імпорту інших видів м'яса, у тому числі м'яса великої рогатої худоби і птиці.

З іншого боку, менша кількість свиней у Китаї має привести до зниження попиту на кормові зерна та олійні культури, зокрема, соєві боби. Китай імпортує близько двох третин усіх соєвих бобів, що продаються на міжнародному ринку. Імпорт вже сповільнився через торгову напруженість зі Сполученими Штатами Америки, він ще більше сповільниться через рішення країни знизити кількість білка при годуванні свиней", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні АЧС не вщухає вже шостий рік. У поточному році було зафіксовано вже 11 випадків хвороби. У минулому - 145. Як наслідок: зростає кількість імпортованої свинини, а на внутрішньому ринку на свинину і сало ростуть ціни.

Паралельно, українські тваринники просять Держпродспоживслужбу відкрити ринок експорту нашої свинини до Китаю.

"Через кризу у свинарстві, викликану поширенням вірусу АЧС, у найближчі роки Китай буде продовжувати імпортувати більше свинини. Тому, потенціал України в нарощуванні обсягів виробництва свинини і експорту на світових ринках дуже високий", - вважають в АСУ.

Також нагадаємо, у вітчизняних магазинах свинина вже дорожча, ніж у ЄС. І за словами депутата Сергія Тригубенка, ціни будуть рости і далі.