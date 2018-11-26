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АЧС добралась до Пекина

АЧС добралась до Пекина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Пекине впервые зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на haberler.com.

Заболевание было обнаружено на двух фермах в районе Фаншань (Fangshan) на юго-западе Пекина. Погибли 86 свиней.

Также сообщается, что АЧС в Китае была впервые зафиксирована в августе текущего года. С тех пор заболевание распространилось на 20 провинций страны.

"Африканская чума свиней не представляет опасности для человека", - пишет издание.

Уточним, что АЧС в Китае в этом году была зафиксирована впервые за всю историю. Эксперты сразу заявили о глобальной угрозе, поскольку именно в Китае сосредоточено около половины мирового поголовья свиней. Страна производит 50% всей свинины в мире и является главным ее потребителем. 

В Украине же вирус африканской чумы свиней неконтролируемо распространяется уже пятый год подряд. За это время убытки фермеров (из-за ликвидации зараженного поголовья) достигли уже более 170 млн грн.

На фоне эпидемии цены на свинину и сало в Украине растут рекордными темпами. За год свинина, в частности, прибавила в цене около 40%, а сало - более 70%.

По мнению политика Сергея Тригубенко, бороться с АЧС нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, отсутствие профильного министра (агрополитики), а также нехватка компетентных кадров. 

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