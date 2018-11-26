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АЧС дісталася до Пекіна

АЧС дісталася до Пекіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Пекіні вперше зафіксовано спалах африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на haberler.com.

Захворювання було виявлено на двох фермах в районі Фаншань (Fangshan) на південному заході Пекіна. Загинули 86 свиней.

Також повідомляється, що АЧС в Китаї була вперше зафіксована в серпні поточного року. З тих пір захворювання поширилося на 20 провінцій країни.

"Африканська чума свиней не становить небезпеки для людини", - пише видання.

Уточнимо, що АЧС в Китаї в цьому році була зафіксована вперше за всю історію. Експерти відразу заявили про глобальну загрозу, оскільки саме в Китаї зосереджено близько половини світового поголів'я свиней. Країна виробляє 50% всієї свинини в світі і є головним її споживачем.

В Україні ж вірус африканської чуми свиней неконтрольовано поширюється вже п'ятий рік поспіль. За цей час збитки фермерів (через ліквідацію зараженого поголів'я) досягли вже понад 170 млн грн.

На тлі епідемії ціни на свинину і сало в Україні зростають рекордними темпами. За рік свинина, зокрема, додала в ціні близько 40%, а сало - більше 70%.

На думку політика Сергія Тригубенка, боротися з АЧС нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, відсутність профільного міністра (агрополітики), а також брак компетентних кадрів.

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