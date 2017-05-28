А.Ярмоленко забил гол в матче звезд мира против легенд "Атлетико"

Вингер сборной Украины и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко появился на поле в составе звезд мира во втором тайме и уже на 56 минуте оформил гол, замкнув головой подачу своего партнера.

Встреча завершилась с результатом 5: 4 в пользу звезд мира.

Примечательно, что в команде украинском выступали также такие экс-звезды мирового футбола, как Зеедорф, Зико и Роналдинью, а также действующие игроки ведущих клубов Европы - Марез и Нолито.