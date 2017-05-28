А.Ярмоленко забив гол у матчі зірок світу проти легенд "Атлетіко"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Мадриді відбувся благодійний матч між збірними зірок світу та легендами “Атлетіко” присвячений прощанню з домашньою ареною “матрацників” “Вісенте Кальдерон”, передає кореспондент УНН.
Вінгер збірної України та київського “Динамо” Андрій Ярмоленко з’явився на полі у складі зірок світу у другому таймі та вже на 56 хвилині оформив гол, замкнувши головою подачу свого партнера.
Зустріч завершилася з результатом 5:4 на користь зірок світу.
Примітно, що у команді українця виступали також такі екс-зірки світового футболу, як Зеєдорф, Зіко та Роналдінью, а також діючі гравці провідних клубів Європи — Марез і Ноліто.