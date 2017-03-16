А.Парубий возобновил работу ВР, но депутаты заблокировали трибуну

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117565 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176450 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129130 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124331 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116934 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106453 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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11 марта, 06:59 • 103902 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Парубий возобновил работу ВР, но депутаты заблокировали трибуну

А.Парубий возобновил работу ВР, но депутаты заблокировали трибуну

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий продолжил работу парламента, передает корреспондент УНН.

Сразу после начала работы, депутаты заблокировали трибуну парламента. Они выступают против назначения аудитором Национального антикоррупционного бюро британца Найджела Брауна.

Напомним, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента ориентировочно до 17:30. Причиной тому стали попытки депутатов заблокировать трибуну ВР.

Заметим, что сегодня состоялось заседание комитета ВР по противодействию коррупции, где было поддержано рассмотрение парламентом кандидатур на должность аудитора НАБУ британца Найджела Брауна и американца Роберта Сторча.

В то же время глава комитета Егор Соболев заявил, что назначил заседание только на завтра, 17 марта, на 14:30. Он и еще некоторые члены комитета называют сегодняшнее решение нелегитимным.

Согласно законодательству, по результатам аудита НАБУ может быть принято решение об увольнении его директора.

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