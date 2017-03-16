А.Парубий возобновил работу ВР, но депутаты заблокировали трибуну

Сразу после начала работы, депутаты заблокировали трибуну парламента. Они выступают против назначения аудитором Национального антикоррупционного бюро британца Найджела Брауна.

Напомним, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента ориентировочно до 17:30. Причиной тому стали попытки депутатов заблокировать трибуну ВР.

Заметим, что сегодня состоялось заседание комитета ВР по противодействию коррупции, где было поддержано рассмотрение парламентом кандидатур на должность аудитора НАБУ британца Найджела Брауна и американца Роберта Сторча.

В то же время глава комитета Егор Соболев заявил, что назначил заседание только на завтра, 17 марта, на 14:30. Он и еще некоторые члены комитета называют сегодняшнее решение нелегитимным.

Согласно законодательству, по результатам аудита НАБУ может быть принято решение об увольнении его директора.