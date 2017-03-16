А.Парубій відновив роботу ВР, але депутати заблокували трибуну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій продовжив роботу парламенту, передає кореспондент УНН.
Відразу після початку роботи, депутати заблокували трибуну парламенту. Вони виступають проти призначення аудитором Національного антикорупційного бюро британця Найджела Брауна.
Нагадаємо, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив перерву у роботі парламенту орієнтовно до 17.30. Причиною тому стали спроби депутатів заблокувати трибуну ВР.
Зауважимо, що сьогодні відбулось засідання комітету ВР щодо протидії корупції, де було підтримано розгляд парламентом кандидатур на посаду аудитора НАБУ британця Найджела Брауна та американця Роберта Сторча.
Водночас голова комітету Єгор Соболєв заявив, що призначив засідання лише на завтра, 17 березня, на 14.30. Він та ще деякі члени комітету називають сьогоднішнє рішення нелегітимним.
Відповідно до законодавства, за результатами аудиту НАБУ може бути ухвалено рішення про звільнення його директора.