А.Парубий открыл вечернее заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл вечернее заседание парламента, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировалось 356 народных депутатов.
Напомним, Верховная Рада во вторник планировала рассмотреть законопроект о добыче янтаря , который, как полагают, будет способствовать легализации его добычи.
Кроме того, депутаты в частности планируют рассмотреть ряд законопроектов относительно электронных коммуникаций и определиться по вопросу антидопингового контроля.
Как сообщал УНН, Верховная Рада не смогла утвердить повестку дня шестой сессии ВР 8-го созыва.