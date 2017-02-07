А.Парубий открыл вечернее заседание ВР

В сессионном зале зарегистрировалось 356 народных депутатов.

Напомним, Верховная Рада во вторник планировала рассмотреть законопроект о добыче янтаря , который, как полагают, будет способствовать легализации его добычи.

Кроме того, депутаты в частности планируют рассмотреть ряд законопроектов относительно электронных коммуникаций и определиться по вопросу антидопингового контроля.

Как сообщал УНН, Верховная Рада не смогла утвердить повестку дня шестой сессии ВР 8-го созыва.