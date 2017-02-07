А.Парубій відкрив вечірнє засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалась 356 народних депутатів.
Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок планувала розглянути законопроект щодо видобутку бурштину, який, як вважають, сприятиме легалізації його видобутку.
Крім того, депутати зокрема планують розглянути низку законопроектів щодо електронних комунікацій та визначитися щодо питання антидопінгового контролю.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада не змогла затвердити порядок денний шостої сесії ВР 8-го скликання.