А.Парубий в Польше обсудил усиление санкций против РФ

"Вместе с главами парламентов Польши и Литвы встретились с Президентом Польши Анджеем Дудой. Говорили, в частности, об усилении санкций против России", - отметил А.Парубий.

Как сообщал УНН, А.Парубий начал визит в Польшу с чествования воинов УНР.

Напомним, главной темой двухдневной VIII-й сессии трехсторонней парламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы с участием спикеров Сейма и Сената Польши, Верховной Рады Украины и Сейма Литвы станут события в Беларуси.

Справка УНН: трехсторонняя парламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы была сформирована 13 мая 2005 года. Это консультативный орган, созданный для обсуждения совместных проектов и вопросов, представляющих взаимный интерес для всех стран-участниц.

В ее состав входят по 10 парламентариев от каждой страны, которые встречаются ежегодно. В рамках ассамблеи действуют три комиссии: по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, развития торговли и экономики, регионального и культурного сотрудничества.

Вместе с председателями парламентов Польши и Литвы встретились с Президентом Польши @AndrzejDuda .Говорилы в частности об усилении санкций против России pic.twitter.com/PcgHA8Ypzk