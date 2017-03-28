А.Парубий в Польше обсудил усиление санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудил с ним усиление санкций против Российской Федерации. Об этом А.Парубий сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Вместе с главами парламентов Польши и Литвы встретились с Президентом Польши Анджеем Дудой. Говорили, в частности, об усилении санкций против России", - отметил А.Парубий.
Как сообщал УНН, А.Парубий начал визит в Польшу с чествования воинов УНР.
Напомним, главной темой двухдневной VIII-й сессии трехсторонней парламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы с участием спикеров Сейма и Сената Польши, Верховной Рады Украины и Сейма Литвы станут события в Беларуси.
Справка УНН: трехсторонняя парламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы была сформирована 13 мая 2005 года. Это консультативный орган, созданный для обсуждения совместных проектов и вопросов, представляющих взаимный интерес для всех стран-участниц.
В ее состав входят по 10 парламентариев от каждой страны, которые встречаются ежегодно. В рамках ассамблеи действуют три комиссии: по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, развития торговли и экономики, регионального и культурного сотрудничества.
Вместе с председателями парламентов Польши и Литвы встретились с Президентом Польши @AndrzejDuda .Говорилы в частности об усилении санкций против России pic.twitter.com/PcgHA8Ypzk- Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 28 марта 2017 г.