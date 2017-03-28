А.Парубій у Польщі наголосив на посиленні санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та обговорив з ним посилення санкцій проти Російської Федерації. Про це А.Парубій повідомив на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Разом з головами Парламентів Польщі і Литви зустрілися з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Говорили, зокрема, про посилення санкцій проти Росії", - зазначив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, А.Парубій розпочав візит до Польщі з вшанування воїнів УНР.
Нагадаємо, головною темою дводенної VIII-ї сесії тристоронньої парламентської асамблеї України, Польщі та Литви за участю спікерів Сейму і Сенату Польщі, Верховної Ради України та Сейму Литви стануть події в Білорусі.
Довідка УНН: тристороння парламентська асамблея України, Польщі та Литви була сформована 13 травня 2005 року. Це консультативний орган, створений для обговорення спільних проектів і питань, що становлять взаємний інтерес для всіх країн-учасниць.
До її складу входять по 10 парламентаріїв від кожної держави, які зустрічаються щороку. В рамках асамблеї діють три комісії: з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, розвитку торгівлі та економіки, регіонального та культурного співробітництва.
Разом з головами Парламентів Польщі і Литви зустрілися з Президентом Польщі @AndrzejDuda .Говорили зокрема про посилення санкцій проти Росії pic.twitter.com/PcgHA8Ypzk— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 28 марта 2017 г.