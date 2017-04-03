А.Парубий предлагает окончательно отменить перерыв в работе ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил внести изменения в законодательство и отменить перерыв в планерных заседаниях с 12:00 до 12:30 во вторник, среду и четверг. Об этом он заявил на заседании согласительного совета, передает корреспондент УНН.
Спикер пояснил, что в случае отмены перерыва у депутатов будет больше времени "для принятия законодательных актов".
"Я буду выходить с предложением законодательной инициативы о внесении изменений в регламент и отмены перерыва с 12 до 12:30 во вторник, среду и четверг", - сказал А.Парубий.
После этого он предложил руководителям парламентских комитетов высказаться по этому поводу.
Как сообщал УНН, А.Парубий в Польше отметил усиление санкций против РФ.