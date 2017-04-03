А.Парубий предлагает окончательно отменить перерыв в работе ВР

Спикер пояснил, что в случае отмены перерыва у депутатов будет больше времени "для принятия законодательных актов".

"Я буду выходить с предложением законодательной инициативы о внесении изменений в регламент и отмены перерыва с 12 до 12:30 во вторник, среду и четверг", - сказал А.Парубий.

После этого он предложил руководителям парламентских комитетов высказаться по этому поводу.

Как сообщал УНН, А.Парубий в Польше отметил усиление санкций против РФ.