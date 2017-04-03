А.Парубій пропонує остаточно скасувати перерву в роботі ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував внести зміни до законодавства та скасувати перерву у планерних засіданнях з 12:00 до 12:30 у вівторок, середу і четвер. Про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
Спікер пояснив, що в разі скасування перерви у депутатів буде більше часу "для ухвалення законодавчих актів".
"Я буду виходити з пропозицією законодавчої ініціативи щодо внесення змін до регламенту та скасування перерви з 12 до 12:30 у вівторок, середу та четвер", - сказав А.Парубів.
Після цього він запропонував очільникам парламентських комітетів висловитися з цього приводу.
Як повідомляв УНН, А.Парубій у Польщі наголосив на посиленні санкцій проти РФ.