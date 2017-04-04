А.Парубий возобновил работу парламента после перерыва
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий возобновил работу парламента после перерыва, передает корреспондент УНН.
Парламентарии продолжают рассмотрение вопросов в соответствии с повесткой дня.
Напомним, Верховная Рада планирует увеличить размер доплат к пенсиям политзаключенных. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 258 народных депутатов.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о планах правительства с 1 октября существенно повысить пенсии в Украине.